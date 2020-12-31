الامارات | نجوم الكرة العالمية يشيدون بتنظيم مؤتمر دبي الدولي وجائزة «غلوب سوكر»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة العالمية يشيدون بتنظيم مؤتمر دبي الدولي وجائزة «غلوب سوكر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه كبار نجوم كرة القدم العالمية، الذين شاركوا في فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل تتويج الفائزين في جائزة «دبي غلوب سوكر»، الشكر إلى دولة الإمارات، وإلى مدينة دبي، ومجلس دبي الرياضي، على تنظيم المؤتمر الدولي، وحفل الجوائز العالمية في هذا الوقت بالذات، ودعوة النجوم للحضور والمشاركة في الحدث، وتكريمهم تقديراً لإنجازاتهم الكروية، كما حرصوا على تقديم قمصان موقعة مع عبارات شكر، وارتدى روبرت ليفاندوفيسكي قميص مجلس دبي الرياضي، وأرسل رسالة فيديو يعبر فيها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وعلى دعوته للمشاركة في المؤتمر، وتكريمه في الحفل.

وقال بيان صحافي، من مجلس دبي الرياضي، إن رسالة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، وبطل الخماسية مع بايرن ميونيخ، جاء فيها: «شكراً دبي، وشكراً لمجلس دبي الرياضي، على دعوتي إلى هنا، شكراً لكم على كل ما فعلتموه من أجلي.. لقد كان وقتاً رائعاً بالنسبة لي هنا. لقد كانت فترة قصيرة، لكن يجب أن أقول إنها كانت رائعة بسبب الجوائز، ومؤتمر دبي الرياضي الدولي، لقد كان ذلك وقتاً رائعاً بالنسبة لي، وأنا فخور حقاً بالحصول على الجائزة.. أراكم في المرة القادمة».

وذكر البيان: «أهدى قلب دفاع برشلونة ومنتخب إسبانيا، النجم جيرارد بيكيه، مجلس دبي الرياضي قميصه مع نادي برشلونة، وأرسل رسالة شكر عبر الفيديو، قال فيها: (كان من دواعي سروري أن أكون هنا في دبي، لقد حظيت بتجربة رائعة في المؤتمر وحفل الجوائز، وقد أتيحت لنا الفرصة للقاء نجوم كرة القدم الآخرين، وقضاء أيام قليلة رائعة هنا.. أتمنى أن أراكم قريباً، وأن أعود إلى دبي في أقرب وقت ممكن)».

كما تقدم الحارس كاسياس بالشكر لدولة الإمارات، بمناسبة زيارته إلى دبي، حيث تحدث في جلسة المؤتمر، ونال جائزة أفضل مسيرة رياضي، والتقى زملاء وأصدقاء من بينهم كرستيانو رونالدو وسيدورف، كما التقى الحارس الإيطالي الشهير والتر زينغا، والمدافع الفرنسي مايكل سيلفستر، وغيرهم.

وقد أجمع المشاركون على روعة الحدث، كونه يجمع بين الجانب الرياضي المتمثل في المؤتمر، وحفل جوائز «دبي غلوب سوكر».

واستقطب الحدث نجوماً لم يكونوا من بين المتحدثين ولا المكرمين، لكنهم حرصوا على السفر من دولهم إلى دولة الإمارات، والوجود في دبي لحضور المناسبة، من بينهم أسطورة ليفربول السابق إيان راش وزوجته، والملاكم البريطاني الشهير أمير خان وزوجته، والنجوم: كلارينس سيدورف ومايكل سيلفستر ووالتر زينغا، وغيرهم من الإعلاميين والنجوم المقيمين في الدولة.

فيلم قصير وملصق عن السياحة الرياضية في دبي

أكد مجلس دبي الرياضي أنه أنجز فيلماً قصيراً وملصقاً عن السياحة الرياضية في دبي، ضمن الحملة الوطنية «أجمل شتاء في العالم»، بما يؤكد مكانة الرياضة في حركة المجتمع، ودورها المتنامي في الاقتصاد الوطني، والمبادرات الوطنية التي تستهدف التعريف بالتنوع الطبيعي الرائع في الدولة، والجمع بين الحداثة والتفرد الهندسي الرائع مع الطبيعة الجميلة والإرث الكبير.

وقال بيان صحافي: «تستقطب دولة الإمارات، في فصل الشتاء، مختلف الفرق والمنتخبات العالمية، في العديد من الرياضات، لإقامة معسكرات تدريبية، أو خوض مباريات ودية ورسمية، بفضل روعة المنشآت السياحية والرياضية في مختلف مناطق الدولة، التي تستضيف المعسكرات والبطولات الودية».

وذكر البيان: «يعد (مجمع حمدان الرياضي)، المتعدد الاستعمالات في دبي، إحدى أهم الوجهات الرياضية المفضلة للتدريبات، حيث استضاف المجمّع، منذ افتتاحه عام 2010، بطولات عدة في مختلف الرياضات، كما استضاف، أخيراً، معسكرات تدريبية لفرق ومنتخبات عالمية، في السباحة، والسباحة الإيقاعية، والتي كان آخرها معسكر المنتخب المجري للسباحة الإيقاعية، ويتلقى مجلس دبي الرياضي، وإدارة المجمع، طلبات عدة من خارج الدولة، لإقامة معسكرات في مختلف مناطق دبي، ومن بينها (مجمّع حمدان الرياضي)».

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