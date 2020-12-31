الامارات | ريال مدريد يقرّر عدم إجراء أي تعاقدات في يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقرّر عدم إجراء أي تعاقدات في يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة (أس) الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، أمس، أن إدارة النادي بالاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قرّرت عدم إجراء أي تعاقدات في الميركاتو الشتوي يناير المقبل. وقالت إن النادي والمدرب يشعران بأن الفريق مكتمل ولا يحتاج إلى أي تغيير على الأقل في منتصف الموسم، رغم الحديث المتداول منذ فترة عن تغيير في الظهير الأيسر، وفي مركز قلب الهجوم.

وقالت إن التغيير الأقرب سيكون بالاتجاه الآخر، أي المغادرين، وعلى رأسهم إيسكو المرشح بقوة للانتقال إلى أرسنال، إذ لا يحظى بدقائق لعب كثيرة، وكذلك الأمر بالنسبة للصربي لوكا يوفيتش، بينما تم استبعاد إعادة الياباني كوبو من إعارته في فياريال.

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