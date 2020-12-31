الامارات | الفجيرة وخورفكان في صراع على «النقاط الـ 6»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة وخورفكان في صراع على «النقاط الـ 6» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف الفجيرة ضيفه خورفكان، الساعة الخامسة مساء اليوم، ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، في صراع على نتيجة مباراة بمثابة «ست نقاط»، كما وصفها مدرب خورفكان، كايو، نظراً إلى تقارب الفريقين في المراكز والنقاط.

ويسعى الفريقان للهروب من ضغط المراكز المتأخرة، ويملك الفجيرة سبع نقاط في المركز 12، وخورفكان في المركز 11 بثماني نقاط، الأمر الذي يزيد من قيمة وأهمية الفوز في هذه المباراة لكلا الفريقين، بجانب كونها مباراة ديربي الإمارات الشمالية.

وستكون لنتيجة الفوز أهمية مضاعفة، كون عجمان (ما قبل الأخير) يواجه الشارقة، والأخير حتا يلتقي كلباء.

وتتميز المباراة بأهمية كبيرة للفريقين الطامحين إلى البقاء وإنهاء الموسم بمركز مريح، حيث يتطلع أصحاب الأرض فريق الفجيرة إلى فوز مهم قبل مواجهة عجمان في الجولة المقبلة، بينما يبحث خورفكان عن نتيجة إيجابية معنوياً، وبالنقاط قبل مواجهة الجزيرة بالجولة نفسها. وفي الموسم الماضي الملغى، تعادلا، وفاز الفجيرة.

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