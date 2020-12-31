الامارات | البرازيلي ماركوس يقترب من الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي ماركوس يقترب من الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب جواو ماركوس اقترب من الانضمام إلى نادي الوحدة، خلال فترة الانتقالات المقبلة، موضحة أن عقد ماركوس ينتهي، اليوم، مع فريقه غوياس البرازيلي.

وبينت صحيفة «ساغريسا أونلاين» أن اللاعب البرازيلي، جواو ماركوس، رفض المحاولات كافة من إدارة نادي غوياس لتمديد عقده مع الفريق، عقب حصوله على عرض جيد من نادي الوحدة للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل.

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