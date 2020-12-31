الامارات | انضمام الكويت والبحرين وموريتانيا وليبيا إلى الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الكويت والبحرين وموريتانيا وليبيا إلى الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية اجتماعه الدوري، برئاسة الأمير فيصل بن بندر، وحضور الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الملكي الأردني للرياضات الإلكترونية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: انتصار الزعابي (الإمارات)، وأحمد شيخ (تونس)، وشريف عبدالباقي (مصر)، وأحمد عباس (العراق)، وناصر المجالي (الأردن)، وريان خليل (لبنان).

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، هشام الطاهر، في بيان صحافي، أن أهم قرارات الاجتماع تضمنت اعتماد عضوية الكويت والبحرين وموريتانيا وليبيا، وتقرر تشكيل لجنة الشراكات الاستراتيجية برئاسة رئيس الاتحاد، ولجنة الإعلام برئاسة شريف عبدالباقي، ولجنة العضوية برئاسة الأمين العام.

وتمت مناقشة تصورات البطولة العربية الأولى في الرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت على كأس جامعة الدول العربية، واعتماد روزنامة أنشطة الموسم المقبل، وتنظيم دورة الأحداث والفعاليات في الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، ودورات توعية الأهالي، في إطار الخدمة المجتمعية للاتحاد، مع تنظيم دورات عن بُعْد لمنظمي الألعاب الإلكترونية، بهدف تأهيل المنظمين للرياضات الإلكترونية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وتقرر تعيين الخبير القانوني، المستشار رشيد حمد العنزي، من دولة الكويت، مستشاراً قانونياً للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية.

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