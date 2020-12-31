الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دكة
رفض لاعب التعليق على السبب وراء بقائه على دكة الاحتياط، رغم المستويات التي ظل يقدمها مع الفريق، وطلب اللاعب من الصحافيين عدم سؤاله، حتى لا يتسبب ذلك في أزمة بينه وبين المدرب.
مؤتمرات
طالب صحافيون رابطة المحترفين بالقيام بواجبها، وفرض عقوبات مالية على الأندية التي لا تلتزم بطرح الأسئلة المقدمة من الصحافيين عبر البريد الإلكتروني على المدربين.
إغراء
أوصى الجهاز الإداري بزيادة راتب اللاعب الأجنبي الكبير، في خطوة تهدف إلى إغرائه بالاستمرار في صفوف الفريق، بعدما انتقل إليه، أخيراً، على سبيل الإعارة، وذلك في أعقاب المستوى الفني المميز الذي ظل يقدمه.
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