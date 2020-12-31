الامارات | برنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الأولمبياد الخاص ينطلق 6 يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الأولمبياد الخاص ينطلق 6 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق مجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال الفترة من السادس من يناير المقبل وحتى الـ20 من الشهر نفسه، المرحلة الثالثة من برنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الأولمبياد الخاص افتراضياً، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة. وقال المجلس في بيان صحافي: «تركز محاور المرحلة الثالثة على تأهيل مدربي الريشة الطائرة، وفقاً للمعايير التدريبية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وسيكون البرنامج لمنتسبي الأندية والمراكز الرياضية والهيئات التعليمية بالشارقة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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