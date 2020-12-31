شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطالب لجنة المسابقات بمراعاة مواعيد مباريات الفريق الأول في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، بعد حضوره إجتماع اللجنة الثلاثية للإتحاد المصرى لكرة القدم مع أندية الدورى الممتاز، إن نادى أسوان وجه الشكر للجنة الثلاثية على تقدير إسم النادى من خلال ترشيح وإختيار الكابتن حمدى حمدان ليكون مدربا ضمن الجهاز الفنى لمنتخب مصر 2003.

وأضاف أن نادي أسوان أكد خلال الإجتماع ضرورة إستمرار العمل بتقنية الفار مع تطوير وتصويب الجوانب الفنية والتقنية لتحقيق العدالة المرجوة، لافتا ان نادى أسوان عرض خلال الإجتماع الظروف التي فرضت أداء مباريات الفريق بالقاهرة وأعباء ذلك.

وطلب النادى من المسئولين عن لجنة المسابقات ضرورة مراعاة مواعيد مباريات الفريق في الأسابيع المقبلة في ظل سعى وجهود مجلس إدارة النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى لعودة الفريق لأداء وإستكمال مباريات الدورى على ستاد أسوان بعد حل المشكلات المتعلقة بمواعيد الطيران وإجراء المسحات الطبية وجاهزية ستاد أسوان.