شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات تحسم مدة غياب أحمد شوشة عن مباريات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري أحمد شوشة، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي فحوصات طبية، الخميس، للوقوف على الفترة التي يحتاجها للعلاج، ومدة غيابه عن مباريات المصري.

وتعرض شوشة، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة، والتي أقيمت «الأربعاء»، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وانتهت بفوز المصري بهدف للاشيء.

ولم يستطع شوشة، اكمال المباراة، وخرج متأثراً بإصابته، ووفقاً للجهاز الطبي للمصري، فإن شوشة سيخضع لفحوصات مبدئية، وقد يجري بعض الاشعة للوقوف على حجم الإصابة.