شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في «الجيم». وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.
ويعاني طاهر من كدمة شديدة في الضلوع، تسببت في عدم استكمال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل.
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