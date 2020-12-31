شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. توقيع شيكابلا على عقده الجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت «المصري اليوم» على صورة لتوقيع محمود عبدالرازق شيكابلا، لعقده الجديد مع الزمالك، لمدة موسمين على بياض.

وأصدر الزمالك بيانًا أشاد خلاله بشيكابالا، ووصفه بأنه ضرب المثل في الانتماء والوفاء للنادي الذي تربي بين جدرانه.

ووقع شيكابلا، على عقد مدته موسمين تاركاً تحديد المقابل المادي، لمسؤولي النادي، والقائمين على لجنة الكرة.

شيكابلا