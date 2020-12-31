شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعاقب جيرندو بعد طرده أمام المحلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري معاقبة محمد جريندو، بعد طرده في مباراة الفريق امام غزل المحلة.

وفاز المصري، علي المحلة بهدف للاشيء، احرزه عمر كمال عبد الواحد، في المباراة التي جمعت الفريقين " الثلاثاء "، ضمن مباريات الدوري، والتي أقيمت علي ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وتمسك علي ماهر، بتطبيق اللائحة علي اللاعب، رافضاً كل المحاولات التي بذلت معه لإستثناء جريندو، من الغرامة التي ستوقع عليه.