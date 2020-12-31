شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يحسم مصير جاريث بيل في توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع ديلي ميل البريطاني، عن فترة غياب جاريث بيل، لاعب توتنهام الإنجليزي، المعار من صفوف فريق ريال مدريد لمدة موسما واحدا.
وقال التقرير، إن اللاعب الويلزي يعاني من إصابة خفيفة في عضلة الفخذ الأيمن، سيغيب على أثرها ما يقرب من أسبوعين عن صفوف فريقه الإنجليزي.
وفي سياق آخر، أكد التقرير، أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، طلب بانهاء صفقة شراء جاريث بيل ن ناديه الإسباني وضمه نهائيا لصفوف فريق توتنهام.
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