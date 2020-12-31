شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يشيد بالروح القتالية للاعبي المصري بعد الفوز على المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد على ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، بالروح القتالية العالية، التي كان عليها لاعبوه امام المحلة في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وفاز المصري على المحلة، بهدف للاشيء، احرزه عمر كمال عبدالواحد، ليرفع الفريق رصيده إلى تسع نقاط يحتل بها المركز التاسع في جدول المسابقة.

وشدد على ماهر، على ان أداء لاعبيه مختلف في هذا الموسم، وسعيهم لمواصلة الانتصارات، والتواجد ضمن المربع الذهبي، واضح وبقوة من خلال المباريات والتدريبات.

وأضاف على ماهر، ان فريقه كان بمقدوره الفوز برقم قياسي من الأهداف، لولا اهدار الفرص السهلة امام المرمي، والتي سيسعي الجهاز الفني، لعلاجها خلال الفترة المقبلة.