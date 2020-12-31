شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي أمام نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نيوكاسل، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتفى كلا الفريقين بنقطة وحدة تضاف إلى رصيده، رفع ليفربول بها رصيده للنقطة 33 في صدارة جدول المسابقة، بينما وصل نيوكاسل للنقطة 19، في المركز الـ14.

قدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، شهدت عدد قليل من الهجمات الخطرة، ففي الدقيقة 13 سدد كالوم ويلسون كرة أبعدها الحارس أليسون بيكر ببراعة، قابلها جيمس ميلنر بتصويبة أمسك بها الحارس كارل دارلو، في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 18، سدد أندري يدلين كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن لليفربول، وجاءت أخطر هجمات الشوط الأول في الدقيقة 34، عن طريق محمد صلاح، بعدما تلقى كرة طولية في مواجهة المرمى لكنه سددها تصطدم في الدفاع وتتحول لركنية.

وفي الدقيقة 65، أهدر محمد صلاح فرصة هدف مرة أخرى، بعدما تلقى كرة بينية وراوغ المدافع وسدد بجوار المرمى، وفي الدقيقة 73، حاول محمد صلاح المرور داخل منطقة جزاء نيوكاسل، ولكن الدفاع تدخل وأبعد الكرة لركنية، قبل أن يتألق الحارس أليسون ويتصدى لضربة رأس من ويلسون لاعب نيوكاسل ويمنع فرصة هدف مؤكد، في الدقيقة 78.