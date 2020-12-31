شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شيكابالا ضرب المثل في الوفاء بعدما وقع على بياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مسؤولو نادي الزمالك في بيان رسمي، إن شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، ضرب مثلاً في الوفاء والانتماء للنادي الأبيض، بالتوقيع على العقد الجديد دون أي اشتراطات، تاركًا لإدارة النادي تقديره ماديًا.

واضاف البيان أن توقيع شيكابالا على العقد الجديد، جاء في ظل علاقته الطيبة بالجميع، كونه قائدًا للفريق، ويحظى بحب وتقدير كافة زملائه، وإدارة النادي.

ووقع محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عقدًا جديدًا يربطه بالقلعة البيضاء لمدة موسمين قادمين.