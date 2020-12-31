شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد لأوباما بعد مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اتفق مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع يوسف أوباما، مهاجم الفريق، على الانتهاء من كافة إجراءات تجديد تعاقده عقب الانتهاء من مواجهة انبي.
ويلتقي الزمالك مع انبي، «السبت»، على ملعب بتروسبورت بالقطامية ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.
ونشر أوباما، على صفحته تدوينه مبهمه قال خلالها «الموعد رغم عشره وسجل ياتاريخ»، مما فسرها البعض، بإنها إشارة إلى عدم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتجديد تعاقده مع الفريق.
وينتظر ان يعقد مسؤولو اللجنة، جلسة مع أوباما، «الاحد»، والاتفاق على كافة الأمور المالية، ومدة العقد الجديد، بعدما اعلن اللاعب، عدم دخوله في أي مفاوضات مع اندية أخرى.
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