شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: ضغط المباريات أثر علينا بالسلب.. والفوز على أسوان أعاد الثقة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عطية صابر، المدرب العام للنادي الإسماعيلي، إن ضغط المباريات في جدول مسابقة الدوري، أثر علي فريقه بصورة سلبية.

وأضاف صابر أن لاعبي الإسماعيلي، اهتز اداؤهم في المباريات الأولي من المسابقة، بسبب تلاحم المواسم، وعدم حصولهم علي راحة سلبية خلال الفترة المنقضية، بسبب إقامة دوري الموسم المنقضي، بصورة مضغوطة.

وأشار صابر أن الفوز الذي تحقق بثنائية علي فريق اسوان، في المباراة التي جمعت الفريقين " الثلاثاء "، اعاد الثقة المفقوده للاعبي الاسماعيلي.

وشدد مدرب الاسماعيلي، علي ان اللاعبين تعاهدوا علي تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة، لتصحيح اوضاع الاسماعيلي في الجدول.