شيكابالا يجدد تعاقده مع الزمالك

وقع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقود التجديد للقلعة البيضاء لمدة موسمين، بعدما توصل مسؤولو النادي لاتفاق مع اللاعب على التجديد وتعديل عقده ماديا بما يتناسب مع قدراته.

ووقع شيكابالا على عقود التجديد للنادي الأبيض على بياض في جلسة مساء اليوم مع مسؤولي النادي بعد صرف مقدم التعاقد لقائد الفريق .

وفي نفس الوقت يحسم مسؤولو النادي الأبيض التجديد ليوسف "أوباما" لاعب الوسط المهاجم خلال الساعات القليلة المقبلة بعد توفير مقدم التعاقد الخاص باللاعب.

ويسعى الزمالك لتجديد عقود كل من أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق ومحمود جنش حارس المرمى، والتونسي فرجاني ساسي بالإضافة لتعديل عقود كل من عبد الله جمعة وأحمد زيزو ومحمود الونش وأبو جبل.