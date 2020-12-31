شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على قيد مؤمن زكريا بقائمته في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على حقيقة ما يتردد عن قيد مؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر في قائمة الفريق الأحمر خلال الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا في العلاج من المرض الذي عاني منه في الأونة الأخيرة وتسبب في ابتعاده عن الأهلي.

قال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة إن الأهلي ينتظر أن يتعافى مؤمن ويصبح سليم بنسبة 100% ووقتها سيتم قيده في قائمة الأهلي، مؤكدا أن اللاعب وصل إلى مرحلة طيبة في رحلة علاجه من أجل التعافي والعودة مجددا للملاعب.

شدد على أن قرار عودة مؤمن زكريا للملاعب قرار طبي بحت، ونتمنى أن نرى مؤمن زكريا مجددا في الملاعب والعودة للتألق بالقميص الأحمر، كما كان يفعلها من قبل.

وأصبح مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر أيقونة كبيرة، بعدما تعرض لإصابة نادرة تم تشخيصها بأنها "التصلب الجانبي الضموري في العضلات"، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين شخص، الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن المستطيل الأخضر منذ فترة طويلة.