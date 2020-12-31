شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 30 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 30 / 12 / 2020 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تحديد موعد عودة جونيور أجايي وجيرالدو لتدريبات الأهلي، ورفض الاستسلام في صفقة شراء سرينو ورفع العرض المالي لحسم الصفقة.

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الأنباء التي تتردد عن رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة المارد الأحمر، ووضعه على قائمة الانتظار في الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل إخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لقيد اللاعب الأجنبي الجديد المزمع التعاقد معه. ويتفاوض الأهلي مع الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، وكذلك قبل خوض السوبر المصري والإفريقي. وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أنه لا نية لرفع اسم جيرالدو في الوقت الحالي، لاسيما أن الأهلي يملك 5 لاعبين أجانب فقط وفقا للائحة اتحاد الكرة، ولم يتعاقد مع لاعب أجنبي سادس حتى يقدم على تلك الخطوة.

لا يزال يتمسك مسئولو النادي الأهلي بأمل التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل ، رغم إعلان ناديه إغلاق باب المفاوضات مع الأهلي بسبب الاختلاف على المقابل المالي الخاص بانتقال سيرينو للقلعة الحمراء. وكشف مصدر داخل الأهلي أن مفاوضات الأهلي مع صن داونز لشراء سيرينو لا تزال قائمة ولم يتم غلق الباب، لاسيما أن اللاعب هو الخيار الأول للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة في مونديال الأندية.

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على حقيقة ما يتردد عن قيد مؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر في قائمة الفريق الأحمر خلال الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا في العلاج من المرض الذي عاني منه في الأونة الأخيرة وتسبب في ابتعاده عن الأهلي. قال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة إن الأهلي ينتظر أن يتعافى مؤمن ويصبح سليم بنسبة 100% ووقتها سيتم قيده في قائمة الأهلي، مؤكدا أن اللاعب وصل إلى مرحلة طيبة في رحلة علاجه من أجل التعافي والعودة مجددا للملاعب. شدد على أن قرار عودة مؤمن زكريا للملاعب قرار طبي بحت، ونتمنى أن نرى مؤمن زكريا مجددا في الملاعب والعودة للتألق بالقميص الأحمر، كما كان يفعلها من قبل. عمرو السولية يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لمحسة جدية للكشف عن فيروس كورونا خلال الـ48 ساعة المقبلة، للتأكد من حالته الصحية سواء بتحول عينته من إيجابية إلى سلبية أو استمرار معاناته من الفيروس اللعين، بعدما جاءت المسحة الأخيرة التي أجرها اللاعب إيجابية. ويستمر السولية في العزل المنزلي وتطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس. وأثبتت المسحة الأخيرة التي خضع لها ثلاثي الأهلي المصابين بكورونا عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، تعافي أفشة وربيعة وتحول عينتهما إلى سلبية ، بينما تستمر إيجابية مسحة السولية.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تقرر إقامة ورشة العمل الخاصة بالفرق المشاركة في كأس العالم للأندية عبر «الفيديو كونفرانس»، وأوضح عبد الحفيظ أن ورشة العمل التي تعقدها اللجنة المنظمة للبطولة تقام يوم 14 يناير المقبل، عبر «الفيديو كونفرانس»، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وأشار عبد الحفيظ إلى أن تلك الورشة تتضمن كل التعليمات واللوائح المستجدة والمنظمة للبطولة للتأكيد عليها لجميع الفرق المشاركة. ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص المدير الفني للاهلى على الحديث خلال محاضرة الفيديو، التي استمرت ٤٠ دقيقة مع اللاعبين عن مباراة وادي دجلة المحدد لها الجمعة فى الاسبوع الخامس للدورى ، وأبرز مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس. على جانب آخر، خاض طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. الأهلي يكشف موعد مشاركة جيرالدو وأجاي في مران الفريق أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موعد إنتظام الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق وقال أن اللاعب سينتظم في المران خلال عشر أيام ، موضحاً إن اللاعب يؤدي برنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة. وكشف سيد عبد الحفيظ مصير النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الذي يعاني من إصابة منذ فترة ، قائلاً: أجاي سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ٣ أسابيع ، أضاف إن اللاعب يؤدي برنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة وسيكون جاهز خلال المدة السابق ذكرها.