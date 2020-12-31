شكرا لقرائتكم خبر عن خماسي التجديد في الزمالك يرفضون التفاوض مع أيمن يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طلب الخمسة لاعبين الذين تنتهي عقودهم في نادي الزمالك من إدارة النادي عدم التفاوض مع ايمن يونس الرئيسي التنفيذي للجنة الكرة بالنادي، بسبب الطريقة التي يتعامل بها أيمن يونس في التفاوض وأسلوب الحديث اثناء جلسات التفاوض، بخلاف منحه وعود للاعبين لا تنفذ ويرفض الرد علي اتصالاتهم المستمرة به.

وكشف مصدر داخل لجنة الكرة بالزمالك ان الخماسي أوباما وفرجاني ساسي واحمد فتوح وشيكابالا وجنش طلبوا من اللجنة ابعاد ايمن يونس عن التفاوض معهم في تجديد تعاقدهم، وكان هذا الطلب هو السبب في تعيين لجنة رباعية لادارة ملف المفاوضات والتجديد للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وعلي الرغم من اقتراب الزمالك من انهاء ملف التجديد للخماسي، الا ان هناك حالة من الاستياء تسيطر علي الخماسي وكذلك اللاعبين الذين طلبوا تعديل عقودهم من تعامل أيمن يونس معهم.

في نفس السياق فجر يوسف أوباما مهاجم الزمالك أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق " انستجرام " ، والتي تشير الي عدم التزام مسئولي الزمالك بمنحه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد في الموعد الذي حدده النادي وهو اليوم.

وكانت إدارة الزمالك قد اتفقت مع يوسف أوباما علي تجديد تعاقده مع النادي عقب تسلمه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد اليوم، الا ان الرسالة التي نشرها أوباما تؤكد ان الزمالك لم يفي بوعده وتم تأجيل التجديد، حيث كتب أوباما عبر صفحته : الموعد رقم 10 ، سجل يا تاريخ.

إدارة الزمالك منحت أوباما شيكا مستحقا الصرف اليوم لانهاء ملف مستحقاته والتجديد، الا ان الإدارة لم تفي بوعدها بسبب قيامها بسداد 530 الف يورو للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك قيمة مستحقاته المتأخرة من أجل الحصول علي توقيعه علي العقود الجديدة، وهو ما ادي الي تعطل صرف شيك أوباما ويتم تأجيل ملف تجديد أوباما للغد لحين صرف المستحقات المتأخرة.

مسئولو الزمالك أنهوا اتفاقهم مع أوباما علي كافة بنود التعاقد قبل مباراة سموحة التي أقيمت في الجولة الثالثة للدورى.