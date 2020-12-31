شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يوقع عقدا جديدا مع الزمالك لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عقدا جديدا، يربطه بالقلعة البيضاء، لمدة موسمين قادمين، وضرب قائد الزمالك مثلا في الوفاء والانتماء للنادي الأبيض، بالتوقيع على العقد الجديد دون أي اشتراطات، تاركا لإدارة النادي تقديره ماديا.

ويأتي توقيع شيكابالا على العقد الجديد في ظل علاقته الطيبة بالجميع، كونه قائدا للفريق، ويحظى بحب وتقدير كافة زملائه، وإدارة النادي.

وأعلنت قناة نادى الزمالك عن قيام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بالتوقيع على عقود تجديد تعاقده مع الزمالك على بياض دون الاتفاق على مقابل مادى فى إطار سياسة النادى للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وكان مسئولو نادي الزمالك قاموا بتجهيز العقود للثنائي شيكابالا ويوسف أوباما لاعبى الفريق للتوقيع عليها عقب انتهاء أزمة تجديد الثنائى وسيتم توقيع العقود وإعلان التجديد اليوم.

وقامت إدارة النادي بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين من أجل الموافقة على التجديد ومنحهم مقدم العقد الجديد، وسيتم وضع كافة التفاصيل وبنود التعاقد في العقود الجديدة للتوقيع.

وأنهى مسئولو نادي الزمالك أزمة تجديد تعاقد يوسف أوباما مهاجم الفريق بعدما نشر اللاعب ستوري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ينتقد فيها مخالفة لجنة الكرة لوعودها بمنحه متأخراته اليوم.