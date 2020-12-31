شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم المدافع التونسى سيف تقا لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولى فريق سيراميكا فى التعاقد مع المدافع التونسى سيف تقا لمدة موسمين و قيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز . ولعب سيف تقا لأندية الافريقي التونسي و لانس الفرنسي حيث حضر اللاعب الى القاهرة برفقة وكلية عمرو حسنى و توقيع العقود والانتظام فى تدريبات فريق سيراميكا خلال المرحلة المقبلة . ومن جانب أخر كشف مصدر بفريق سيراميكا، آخر تطورات إصابة صالح جمعة، حيث غاب الأخير عن مواجهة بيراميدز فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى، بعدما عانى من آلام فى السمانة منعته من خوض اللقاء. أكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن صالح جمعة يعانى من شد بالسمانة من الدرجة الأولى، موضحا أن الجهاز الطبى لـ"سيراميكا" يتابع حالة اللاعب باستمرار خاصة أنها فى تحسن مستمر، وبات قريبا من العودة للمباريات.وتحدث المصدرعن موقف صالح جمعة من المشاركة في مباراة سموحة القادمة بالجولة الخامسة من الدوري قائلا: "اللاعب قريب جدا من العودة ومبدأ مشاركته من عدمه ترجع إلى هيثم شعبان المدير الفنى".

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