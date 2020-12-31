7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار اليومية المهمة وأبرزها، الشركة المنظمة لمباراة الزمالك وغزالة تتقدم بشكوى رسمية للكاف، 50% تخفيض فى تذكرة المترو لجماهير مونديال اليد.

الشركة المنظمة لمباراة الزمالك وغزالة تتقدم بشكوى رسمية للكاف

تقدمت الشركة المنظمة لمباراة الزمالك وغزالة التشادي بشكوي رسمية ضد النادي التشادي لدي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمطالبة بتعويض مادي لها ولنادي الزمالك، بعد تخلف فريق غزالة الحضور للقاهرة وخوض مباراته أمام الزمالك في دوري الأبطال وهو ما عرض الشركة المنظمة لخسائر مادية كبيرة بسبب حجز تذاكر الطيران وفندق الإقامة في مصر للفريق التشادي ولم تتمكن من استرداد هذه الأموال مما دفعها للمطالبة بالحصول على تعويض وتقديم شكوي لدى الكاف.

قرعة جديدة لدوري الكرة النسائية وإعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات

أجريت ظهر اليوم بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دوري الكرة النسائية من جديد بنظام المجموعة الواحدة من دورين على أن ينطلق الأسبوع الأول يوم السبت المقبل ، وتعد هذه المرة الثانية التى تجرى فيها القرعة بعد قرار اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباريات دورى الكرة النسائية، التى كان مقررا انطلاقها أمس الثلاثاء، حيث تم توجيه الدعوة لمندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة للاجتماع فى الحادية عشرة ص

الزمالك يصرف 10 ملايين و700 ألف جنيه لفرجانى ساسى ويحفظ حقوقه فى اللاعب

صرف نادى الزمالك، اليوم الأربعاء مبلغ 530 ألف يورو، لصالح لاعب وسط الفريق فرجانى ساسى، تم إيداعها فى حسابه البنكى بما يوازى 10 ملايين و700 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى يمثل باقى قيمة مستحقاته عن الموسم الحالى حتى شهر يناير، وبالتالى لم يعد للاعب التونسى أى مستحقات متأخرة لدى النادى الأبيض.

الأهلي يكشف موعد مشاركة جيرالدو وأجاي في مران الفريق

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي موعد إنتظام الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق وقال أن اللاعب سينتظم في المران خلال عشر أيام ، موضحاً إن اللاعب يؤدي برنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

كشف ممدوح الششتاوى، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد المقبلة مصر 2021، أن وجود لجنة من وزارة الصحة لمتابعة التغذية فى كل فنادق بطولة العالم الأربعة.

حقق فريق المقاولون العرب الفوز الأول وأول ثلاث نقاط في الدوري عقب تغلبه على نظيره البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

انتظم الثنائى المصاب حسام عاشور ومحمد عطوة فى تدريبات الاتحاد السكندرى تحت قيادة العميد حسام حسن والذى طلب من الجهاز الطبى برئاسة عمرو الأشلم بعمل فحص مبدئى لمعرفة إمكانية خضوعهم للتدريبات من عدمه وفقا للحالة البدنية لهم.