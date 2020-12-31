شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم المحلة بهدف عبد الواحد ويرتقى للمركز الثالث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق المصرى نتائجة الرائعة بتحقيق الفوز على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ أحرزه المتخصص عمر كمال عبد الواحد من تسديدة قوية في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة للدورى .

جاء الهدف من تمريرة سحرية لأحمد رفعت استلمها عمر كمال وسدد قذيفة من داخل منطقة الجزاء معلنا عن الهدف الأول لفريقه ، في الوقت الذى أشهر فيه أحمد جمال حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه عبد اللطيف جريندو لاعب المصرى في الدقيقة 65 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى إلى 9 نقاط في المركز الثالث بالدورى ، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند خمس نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب .

بدأت المباراة بهدوء نسبى من الفريقين ، سرعان ما سيطر لاعبو المصرى على مجريات الملعب بفضل تحركات الثلاثى عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ومحمد عنتر ، بينما اعتمد لاعبو المحلة على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى عبده يحيي المتألق والعقل المفكر للفريق وايدو موسيس الذى حاول كثيرا وأرهق مدافعى المصرى بسبب تحركاته طوال الـ45 دقيقة .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – عمرو موسى – إسلام صلاح – أحمد شديد قناوى

خط الوسط : إيزى إيميكا – سعيدو صنبورى – محمد عنتر – أحمد رفعت – عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم : كازادى كاسينجو

ورغم المحاولات القليلة على المرميين إلا أنه وفى الدقيقة 20 أضاع عمر كمال عبد الواحد أخطر فرص المصرى عندما انفرد من الناحية اليمنى وسدد الكرة تصدى لها حارس المحلة ببراعة ، وفى الدقيقة 35 نجح عبده يحيي في استلام إحدى الكرات داخل منطقة جزاء المصرى مستغلا خطأ مدافعى المصرى وسدد كرة في يد أحمد مسعود .

الشوط الثانى

لم يكن الشوط الثانى أكثر حالا من الشوط الأول وأن حاول لاعبو المصرى بعد التغييرات التي اجراها على ماهر لامتلاك منطقة المناورات ، إلا أن ذلك لم يفلح خاصة بعد طرد جريندو في الدقيقة 65 ، إلا أنه ومن إحدى الهجمات المرتدة ينجح احمد رفعت من استخلاص إحدى الكرات ويقوم بتمريرها لعمر كمال عبد الواحد الذى يسدد كرة قوية يخطأها عمرو شعبان حارس مرمى المحلة

بعدها يحاول لاعبو المحلة تعديل النتيجة ، إلا أنهم فشلوا في استغلال النقص العددى حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز المصرى البورسعيدى على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ .