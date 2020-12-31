شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفكر الأهلي في إعارة سعد سمير في انتقالات يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج سعد سمير مدافع الأهلي من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في الفترة الأخيرة، حيث يجلس على الدكة أحيانا أو يخرج من القائمة أحيانا أخرى، في ظل غياب اللاعب عن الفريق الأحمر لفترة طويلة بسبب الإصابة التي لحقت به في وتر أكيلس منذ الموسم الماضي وغيابه لفترة طويلة، ووجود أكثر من لاعب في مركز قلب الدفاع.

وأوضح مصدر داخل الأهلي أن الجهاز الفني لا يفكر في التخلي عن سعد سمير، رغم خروجه من الحسابات الفنية، وأن اللاعب سيكون له دور مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة، في ظل ضغط المباريات والمشاركة في أكثر من بطولة، بخلاف الغيابات الكثيرة التي تضرب صفوف الأهلي من إصابات ملاعب وإصابات بفيروس كورونا.

أكمل المصدر أن عقد سمير مستمر مع الأهلي ولا يوجد تفكير في إعارته باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الأهلي وهو من كباتن الفريق الأحمر وأصحاب الخبرات الكبيرة، والتي يحتاجها المارد الأحمر داخل غرفة ملابس الأهلي.

شدد المصدر على أن سعد سمير رابع كباتن الأهلي بعد محمد الشناوي ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وهو ما يجعل فرص خروجه للإعارة مستبعدة تماما، مضيفا أن اللاعب يحتاج للحصول على فرصة من أجل استعادة مستواه بعد فترة طويلة من الغياب.

جدير بالذكر أن الأهلي يوجد به سبعة لاعبين يلعبون في قلب الدفاع وهم بدر بانون وأيمن اشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي "المصاب" وأحمد رمضان بيكهام، وسعد سمير.