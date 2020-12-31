شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى: لقب دورى السلة جاء فى توقيت صعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى إبراهيم الجمال لاعب فريق كرة السلة رجال عن سعادته بعد الفوز بلقب دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندرى بنتيجة 68\66 ، مؤكدا أن الفريق كان بحاجة إلى الفوز بالبطولة فى هذا التوقيت لاكتساب الثقة في بداية الموسم .
وأضاف الجمال لليوم السابع أنه كان هناك حالة من الاصرار علي الفوز للتغلب على الصعوبات التي واجهت الفريق منها اصابة لاعبي الفريق بالكورونا ، وعودة الثنائى امين واالجمال فى الدقائق الأخيرة قبل بداية اللقاء .
واشار لاعب بطل الدورى السلة أن روح الاهلى كانت من اهم اسباب الفوز ، ونهدى اللقب لجماهير النادي الاهلي
واحتفل أمس ابراهيم الجمال باللقب بإجراء مكالمة فيديو مع محمد مصطفى لاعب الفريق والغائب للاصابة بكورونا ، على نفس طريقة احتفال كهربا مع وليد سليمان وقت كان غائب للاصابة بالكورونا ايضا .
وتوج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط للمرة الخامسة فى تاريخه بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 68\66 فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة قناة السويس بالاسماعيلية، وحسم البطولة لصالح الفريق.
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