شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأربعاء 30 / 12 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 30 / 12 / 2020 إقامة 3 مباريات من عمر الجولة الخامسة لبطولة الدورى المصرى، حيث استضاف فريق الجونة نظيرة مصر المقاصة، بينما التقى المقاولون العرب بفريق البنك الأهلى، وفى الختام واجه المصرى البورسعيدى فريق غزل المحلة.

المقاولون يحقق أول فوز بالدوري على حساب البنك الأهلي بثنائية

حقق فريق المقاولون العرب الفوز الأول وأول ثلاث نقاط في الدوري عقب تغلبه على نظيره البنك الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز. الجونة يهزم مصر المقاصة بهدف ويخطف صدارة الدوري من الأهلى.. صور نجح فريق الجونة بقيادة مدربه الشاب رضا شحاته فى تصدر بطولة الدوري بدون هزيمة بعد تحقيقه فوز ثمين على ضيفه فريق مصر المقاصة بهدف دون رد سجله جوزيف نجويم فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الاربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز ، وبذلك يرتفع رصيد الجونة للنقطة 11 ليخطف صدارة الدوري من الاهلى الذى يملك تسعة نقاط ولكنه لعب ثلاثة مباريات فقط بينما لعب الجونة 5 لقاءات فاز فى ثلاثة منها وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط.

المصرى يهزم المحلة بهدف عبد الواحد ويرتقى للمركز الثالث بالدورى

واصل فريق المصرى نتائجة الرائعة بتحقيق الفوز على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ أحرزه المتخصص عمر كمال عبد الواحد من تسديدة قوية في الدقيقة 77 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة للدورى .