شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع غزل المحلة 0/0 بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين المصرى وغزل المحلة بالتعادل السلبى بين الفريقين في المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة للدورى .

بدأت المباراة بهدوء نسبى من الفريقين ، سرعان ما سيطر لاعبو المصرى على مجريات الملعب بفضل تحركات الثلاثى عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ومحمد عنتر ، بينما اعتمد لاعبو المحلة على الهجمات المرتدة عن طريق الثنائى عبده يحيي المتألق والعقل المفكر للفريق وايدو موسيس الذى حاول كثيرا وأرهق مدافعى المصرى بسبب تحركاته طوال الـ45 دقيقة .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – عمرو موسى – إسلام صلاح – أحمد شديد قناوى

خط الوسط : إيزى إيميكا – سعيدو صنبورى – محمد عنتر – أحمد رفعت – عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم : كازادى كاسينجو

ورغم المحاولات القليلة على المرميين إلا أنه وفى الدقيقة 20 أضاع عمر كمال عبد الواحد أخطر فرص المصرى عندما انفرد من الناحية اليمنى وسدد الكرة تصدى لها حارس المحلة ببراعة ، وفى الدقيقة 35 نجح عبده يحيي في استلام إحدى الكرات داخل منطقة جزاء المصرى مستغلا خطأ مدافعى المصرى وسدد كرة في يد أحمد مسعود .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل غزل المحلة الثامن برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب أربعة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف.