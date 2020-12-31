شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يراوغ الزمالك بعد الحصول علي متأخراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عاد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الي مراوغة مسئولي الزمالك في ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

وفوجئ أعضاء لجنة الكرة في الزمالك بعدم قدرتهم علي الوصول الي اللاعب لانهاء ملف التجديد له عقب حصوله علي متأخراته اليوم، وكان أعضاء لجنة الكرة ينتظرونه للتوقيع علي العقود الجديدة وفقا لوعده، الا ان اللاعب غادر النادي دون عقد الجلسة مع مسئولي الزمالك، ليتم تأجيل الملف مرة أخرى.

وحصل فرجاني ساسي علي ما يقرب من 500 الف يورو هي قيمة متأخراته عن الموسم الماضي، وطلب الحصول علي 2 مليون يورو في الموسم في عقده الجديد، وهو ما يصعب من مهمة لجنة الكرة في تجديد تعاقده.

كما تلقي فرجاني ساسي عرضا مغريا من الدحيل القطري للانضمام اليه في يناير المقبل، للمشاركة في كأس العالم للاندية، وهو ما يجعل اللاعب يتهرب من التجديد للزمالك حتي يتمكن من الرحيل في يناير بمبلغ ضعيف نظرا لانه يتبقي في عقده 6 شهور فقط.

في نفس السياق انهى مسئولو نادي الزمالك ازمة تجديد تعاقد يوسف أوباما مهاجم الفريق بعدما نشر اللاعب ستوري علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ينتقد فيها مخالفة لجنة الكرة لوعودها بمنحه متاخراته اليوم.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع أوباما مساء اليوم تم منحه خلالها مستحقاته المتأخرة علي ان يوقع اللاعب علي العقود الجديدة وإعلان تجديد تعاقده خلال ساعات.