شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة سيرينو.. ويرفع عرضه المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال يتمسك مسئولو النادي الأهلي بأمل التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل ، رغم إعلان ناديه إغلاق باب المفاوضات مع الأهلي بسبب الاختلاف على المقابل المالي الخاص بانتقال سيرينو للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن مفاوضات الأهلي مع صن داونز لشراء سيرينو لا تزال قائمة ولم يتم غلق الباب، لاسيما أن اللاعب هو الخيار الأول للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة في مونديال الأندية.

وأوضح المصدر أن الأهلي قرر رفع قيمة العرض المالي المطروح للتعاقد مع سيرينو من 2.5 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار، من أجل الحصول على موافقة النادي الجنوب إفريقي للتفريط في خدمات جناحه الأوروجوياني، ويلبي احتياجات موسيماني الفنية، الذي يصمم على ضم اللاعب الذي سبق له تدريبه من قبل ويقتنع تماما بإمكانياته الفنية.

ويراهن مسئولو الأهلي على رغبة سيرينو في الانتقال للأهلي وضغطه على إدارة ناديه من أجل قبول العرض المالي المقدم لارتداء القميص الأحمر والتدرب مجددا تحت قيادة موسيماني، بخلاف رفض اللاعب مشاركته في المباريات المحلية والإفريقية رفقة ناديه كوسيلة ضغط لتحقيق حلمه في الانتقال لنادي القرن الإفريقي.