شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز العقود لشيكابالا واوباما استعدادا لاعلان التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ مسئولو نادي الزمالك في تجهيز عقود التجديد للثنائي شيكابالا ويوسف أوباما لاعبا الفريق للتوقيع عليها عقب انتهاء ازمة تجديد الثنائي وسيتم توقيع العقود وإعلان التجديد اليوم.

وقامت إدارة النادي بانهاء ازمة المستحقات المتأخرة للاعبين من اجل الموافقة علي التجديد ومنحهم مقدم العقد الجديد، وسيتم وضع كافة التفاصيل وبنود التعاقد في العقود الجديدة للتوقيع.

وانهى مسئولو نادي الزمالك ازمة تجديد تعاقد يوسف أوباما مهاجم الفريق بعدما نشر اللاعب ستوري علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ينتقد فيها مخالفة لجنة الكرة لوعودها بمنحه متاخراته اليوم.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع أوباما مساء اليوم تم منحه خلالها مستحقاته المتأخرة علي ان يوقع اللاعب علي العقود الجديدة وإعلان تجديد تعاقده خلال ساعات.

وفجر يوسف أوباما مهاجم الزمالك أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق " انستجرام " ، والتي تشير الي عدم التزام مسئولي الزمالك بمنحه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد في الموعد الذي حدده النادي وهو اليو.

وكانت إدارة الزمالك قد اتفقت مع يوسف أوباما علي تجديد تعاقده مع النادي عقب تسلمه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد اليوم، الا ان الرسالة التي نشرها أوباما تؤكد ان الزمالك لم يفي بوعده وتم تأجيل التجديد، حيث كتب أوباما عبر صفحته : الموعد رقم 10 ، سجل يا تاريخ.