شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الضامة تبعد شادي حسين عن مران سيراميكا استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، من بعض الآلام في العضلة الضامة، خلال مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو.

ولم يستكمل شادي حسين المران، وخضع للفحص الطبي تحت إشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، الذي فضل إراحة اللاعب وعدم استكمال المران، حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويستعد سيراميكا لمواجهة سموحة، في الثانية والنصف عصر السبت المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، التي يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيبها، برصيد 6 نقاط، جمعهم من الفوز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

ويستعد سيراميكا لمواجهة سموحة عصر السبت المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

يسعى سيراميكا لتفادى النتائج السلبية خلال الفترة المقبل خاصة بعدما خسر مباراته الأولى أمام بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وسجل هدف فوز بيراميدز على جبر مدافع الفريق فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.