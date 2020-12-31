شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لمحسة جدية للكشف عن فيروس كورونا خلال الـ48 ساعة المقبلة، للتأكد من حالته الصحية سواء بتحول عينته من إيجابية إلى سلبية أو استمرار معاناته من الفيروس اللعين، بعدما جاءت المسحة الأخيرة التي أجرها اللاعب إيجابية.

ويستمر السولية في العزل المنزلي وتطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.

وأثبتت المسحة الأخيرة التي خضع لها ثلاثي الأهلي المصابين بكورونا عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، تعافي أفشة وربيعة وتحول عينتهما إلى سلبية ، بينما تستمر إيجابية مسحة السولية.

وتلقى السولية تعليمات من الجهاز الطبي للأهلي للسير عليها والتنبيه عليه بضرورة اتباع البروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة ، حتى يتثنى له التعافي من الإصابة والحاق بزملائه في تدريبات الفريق الأحمر.