شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب سرس الليان يثير أزمة في القسم الثاني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أزمة كبيرة يشهدها دوري القسم الثاني بعد اعتراض عدد كبير من الأندية علي خوض مبارياتهم امام فريق سرس الليان علي ملعب الأخير ، بسبب سوء أرضية الملعب ، والتي تسببت في إصابة بعض اللاعبين بالرباط الصليبي وبعض الإصابات الخطيرة.

وكشف مصدر داخل أحد أندية القسم الثاني بمجموعة القاهرة ان أرضية ملعب سرس الليان من املفترض ان تكون نجيل صناعي ، ولكن الازمة ان الملعب عبارة عن نوع من أنواع السجاد قريب من النجيل الصناعي وهو ما يؤدي الي إصابات للاعبين.

وتقدم أكثر من نادي الي اتحاد الكرة بشكاوي عديدة مطالبين بنقل مبارياتهم الي ملعب جامعة المنوفية او احد الملاعب القريبة من سرس الليان لضمان السلامة للاعبين لحين تعديل أرضية الملعب، ومن المنتظر ان يتم البت في شكاوي الأندية خلال الأيام المقبلة.



ملعب سرس الليان 2



ملعب سرس الليان 3



ملعب سرس الليان 4



ملعب سرس الليان

واسفرت نتائج المجموعة الثانية من القسم الثاني هذا الأسبوع عن تعادل فريق زد أف سى بقيادة أسامة نبيه مع الترسانة بهدف لمثله باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الثانية، بينما هبط الشواكيش للمركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط وأصبح في موقف لا يحسد عليه بعد ابتعاده عن الصدارة وفشله في تحقيق الفوز على ملعبه للمباراة الثالثة على التوالي .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز النصر خارج ملعبه على القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ، بينما تجمد رصيد أبناء الإسماعيلية 6 نقاط ، في الوقت الذى نجح فيه النجوم في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على الزرقا بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط .

في الوقت نفسه واصل بورتو السويس نتائجه الرائعة محققا الفوز على سرس الليان بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 11 نقطة محتلا وصافة المجموعة ، كما حقق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان أولى انتصاراته خارج ملعبه بالفوز على كوكاكولا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تعادل الداخلية والسكة الحديد بهدف لمثله ، بينما استطاع المريخ البورسعيدى الفوز على طنطا بالغربية بهدفين نظيفين ، كما تعادل بتروجت مع منتخب السويس سلبيا .