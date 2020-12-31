شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة أوباما بعد ستوري " انستجرام".. و يوقع خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهى مسئولو نادي الزمالك ازمة تجديد تعاقد يوسف أوباما مهاجم الفريق بعدما نشر اللاعب ستوري علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ينتقد فيها مخالفة لجنة الكرة لوعودها بمنحه متاخراته اليوم.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع أوباما مساء اليوم تم منحه خلالها مستحقاته المتأخرة علي ان يوقع اللاعب علي العقود الجديدة وإعلان تجديد تعاقده خلال ساعات.

وفجر يوسف أوباما مهاجم الزمالك أزمة جديدة داخل نادي الزمالك بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق " انستجرام " ، والتي تشير الي عدم التزام مسئولي الزمالك بمنحه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد في الموعد الذي حدده النادي وهو اليو.

وكانت إدارة الزمالك قد اتفقت مع يوسف أوباما علي تجديد تعاقده مع النادي عقب تسلمه مستحقاته المتأخرة ومقدم التعاقد اليوم، الا ان الرسالة التي نشرها أوباما تؤكد ان الزمالك لم يفي بوعده وتم تأجيل التجديد، حيث كتب أوباما عبر صفحته : الموعد رقم 10 ، سجل يا تاريخ.

إدارة الزمالك منحت أوباما شيكا مستحقا الصرف اليوم لانهاء ملف مستحقاته والتجديد، الا ان الإدارة لم تفي بوعدها بسبب قيامها بسداد 500 الف يورو للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك قيمة مستحقاته المتأخرة من أجل الحصول علي توقيعه علي العقود الجديدة، وهو ما ادي الي تعطل صرف شيك أوباما ويتم تأجيل ملف تجديد أوباما للغد لحين صرف المستحقات المتأخرة.

مسئولو الزمالك أنهوا اتفاقهم مع أوباما علي كافة بنود التعاقد قبل مباراة سموحة التي أقيمت في الجولة الثالثة للدورى.