شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن رفع اسم جيرالدو: " لما يبقى فيه لاعب أجنبي جديد نفكر نشيل مين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الأنباء التي تتردد عن رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة المارد الأحمر، ووضعه على قائمة الانتظار في الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل إخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب لقيد اللاعب الأجنبي الجديد المزمع التعاقد معه.

ويتفاوض الأهلي مع الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل، وكذلك قبل خوض السوبر المصري والإفريقي.

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أنه لا نية لرفع اسم جيرالدو في الوقت الحالي، لاسيما أن الأهلي يملك 5 لاعبين أجانب فقط وفقا للائحة اتحاد الكرة، ولم يتعاقد مع لاعب أجنبي سادس حتى يقدم على تلك الخطوة.

شدد على أن رفع اسم جيرالدو سابق لأوانه طالما لم يتم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، حتى ولو كان هناك نية للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، لأن المفاوضات في علم الغيب، وهناك تطورات تحدث في مثل هذه الأمور.

وأنهى حديث قائلا: " لما يبقى فيه لاعب أجنبي جديد نفكر نشيل اسم مين من اللعيبة الأجانب الموجودين في الفريق حاليا".