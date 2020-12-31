شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس بعد تحقيق أول فوز بالدوري: كان صعب علينا تلقي الهزيمة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على فوز فريقه على البنك الأهلي بثنائية نظيفة قائلا: "مررنا بظروف صعبة ولدينا 12 لاعب من القوام الأساسي غير موجودين مثل محمد سمير وسيف الجزيري ومحمد سالم وهيثم الجويني ونلعب أكثر من مباراة بدون رأس حربة صريح.

قال خلال المؤتمر الصحفي، من الظروف الصعبة أن نور الدين فاروقا اشتكي بالأمس من آلام، ولدينا غيابات مؤثرة في الخط الخلفي زادات المشاكل، ولكن في مباراة الزمالك قدمنا أداء مرضي، ولكن استعادة روح اللاعبين واحساسهم بالمسئولية مكننا من تحقيق الفوزاليوم .

أردف: اضطررنا للدفع بمحمد سمير للمشاركة ولو الظروف تسمح ما كنا ندفع به بشكل أساسي، ولكن غياب فاروقا تسبب في الاعتماد على سميررغم عدم اكتمال جاهزيته، في ظل الغيابات بالخط الخلفي.

استطرد ،نجهز اللاعبين للمرحلة القادمة، والدوري صعب ومن الصعب التوقع من يتغلب على من، والكرة الوحيدة التي عاتبت عليها اللاعبين في مباراة البنك الأهلي هي أول كرة في المباراة وكان من الممكن أن تحدث مشكلة.

أشار إلى أن محمد عصام ولويس ادوارد ومحمد حمدي زكي ظهروا بشكل جيد في الشوط الأول وكان لدينا فرص في الشوط الأول وتأخير الفوز توفيق من عند الله، وترجمة لمجهود اللاعبين الذي بذل في الفترة الماضية، ولكن مررنا بظروف صعبة، وأهم شيء إصرار اللاعبين على المكسب، وكان من الصعب تلقي الهزيمة الرابعة على التوالي، وهذه أول مرة نتلقى فيها 3 هزائم متتالية منذ تولي المهمة مع المقاولون.