شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء وصول عمر كمال لاعب فريق المصرى الى قمة الهدافين بجانب محمود عبد المنعم كهربا ، و محمد شريف ، ووالتر بواليا ، على قمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهم ، بعد انتهاء المباريات التى تم خوضها اليوم ،حيث سجل اللاعب هدف الفوز لفريقه أمام المحلة .
وفى مباراة المصرى سجل عمر كمال للفريق البورسعيدى ، حيث تغلب المصرى على غزل المحلة بهدف نظيف .، بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى إلى 9 نقاط في المركز الثالث بالدورى ، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند خمس نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب .
وتغلب المقاولون على البنك الأهلى ، بهدفى لويس ادوارد في الدقيقة 58 ، و التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 85 من عمر المباراة .
وبالانتقال إلى مباراة الجونة و المقاصة ، سجل جوزيف نجويم ، هدف فوز فريقه ، ليعتلى الجونة صدارة الدورى ويخطفها من الاهلى ، وبذلك يتجمد رصيد مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال عند النقطة الرابعة محتلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب الفريق الفيومى 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.
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