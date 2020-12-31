شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء وصول عمر كمال لاعب فريق المصرى الى قمة الهدافين بجانب محمود عبد المنعم كهربا ، و محمد شريف ، ووالتر بواليا ، على قمة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهم ، بعد انتهاء المباريات التى تم خوضها اليوم ،حيث سجل اللاعب هدف الفوز لفريقه أمام المحلة .

وفى مباراة المصرى سجل عمر كمال للفريق البورسعيدى ، حيث تغلب المصرى على غزل المحلة بهدف نظيف .، بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى إلى 9 نقاط في المركز الثالث بالدورى ، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند خمس نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب .

وتغلب المقاولون على البنك الأهلى ، بهدفى لويس ادوارد في الدقيقة 58 ، و التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 85 من عمر المباراة .

وبالانتقال إلى مباراة الجونة و المقاصة ، سجل جوزيف نجويم ، هدف فوز فريقه ، ليعتلى الجونة صدارة الدورى ويخطفها من الاهلى ، وبذلك يتجمد رصيد مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال عند النقطة الرابعة محتلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب الفريق الفيومى 5 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.