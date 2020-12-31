شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجتمع مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، برئاسة شريف عبدالباقي؛ لمناقشة سبل تطبيق الألعاب الإلكترونية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وتوفير حلول بديلة لممارسة الأنشطة الرياضية من المنازل ، وفي إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية .

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق منهجية تضمن تحقيق المستهدف من الأنشطة الرياضية البديلة في المنازل، كجزء من الدور الخدمي والمجتمعي الذى تقوم به الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. في هذا الإطار ، وجه وزير الشباب والرياضة بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية بهذا الشأن، انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة الأنشطة الشبابية والرياضية بشكلها المعاصر للشباب والتي يأتي فـي مـقدمـتھا مـجال الألـعاب الالـكترونـیة لـما لـه مـن انـتشار كـبیر بكافـة دول الـعالـم خـلال الـسنوات الأخـیرة ، والتي ستتحقق من خلاله الربح المادي أكثر من الواقع بالنظرة المستقبلية بتحول جميع الألعاب للشكل الالكتروني في قادم الأعوام . وأوضح وزير الرياضة أن حزمة الأنشطة التي ستطلقها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والأندية الصحية ستشمل عددًا من الأنشطة والألعاب الرياضية، والتي تساهم بشكل كبير في رفع معدلات اللياقة الصحية والبدنية وأيضًا الذهنية لدى جميع فئات المجتمع المصري.

من جانبه ، أكد شريف عبد الباقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، أن توسيع قاعدة الممارسة والوصول إلى عدد كبير من لاعبي الألعاب الإلكترونية من مختلف الفئات ؛ من أولويات الإتحاد في الفترة المقبلة . كما عرض رئيس الاتحاد للألعاب الإلكترونية مجموعة من التصورات حول إقامة دوري مراكز الشباب ودوري منتخب المحافظات بشكل إلكتروني . حضر الاجتماع اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير التنمية الرياضية ، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير التنمية الرياضية ، محمد عبد النبي مدير عام مركز المعلومات بالوزارة وأمين صندوق الإتحاد، ولفيف من مسئولي الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية ، محمد الصفتي مدير عام التخطيط ومدير وحدة الاجتماعات الوزارية .