شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: البنك الأهلى سيتعلم من "أخطائه" أمام المقاولون.. ولابد من استمرار الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن فريقه بدأ مباراته ضد المقاولون العرب بالجولة الخامسة للدوري، والتي خسرها اليوم فريقه بثنائية، بشكل قوي في أول 20 دقيقة وأخذنا المبادرة من المقاولون وأحرزنا هدف في أول دقيقتين ثم تم إلغائه، بعدها بدأ المقاولون يدخل المباراة.

قال يوسف في المؤتمر الصحفي إن هدف لويس إدوارد كان به شك ولكن في النهاية احتسب الهدف، وأجريت التغييرات الهجومية للعودة للمباراة بإشراك فادي فريد ومحمود قاعود علي صابر ومحمود السيد لإعادتنا للمباراة ولكن سيف الجزيري أحرز الهدف الثاني للمقاولون في توقيت صعب.

تابع مدرب البنك الاهلى أبارك للمقاولون فريق محترم ولديه جهاز فني محترم ويلعب في دورى ابطال إفريقيا وحقق المركز الرابع في الموسم الماضي، علينا أن نتعلم من الأخطاء في الأوقات القادمة.

أضاف ، أن أهداف المقاولون جاءت في توقيت منح ذئاب الجبل فرصة السيطرة على زمام المباراة، ولو احتسب هدف أحمد علي، لجعلني الأفضل في المباراة، وطالما بدأنا البطولة باستخدام تقنية الفار فعلينا أن نكمل في وجوده.