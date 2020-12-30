شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: الإسماعيلي لن يتنازل عن الفوز بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب النادي الإسماعيلي، إن فريقه لن يتنازل عن الفوز بالبطولة العربية في الموسم الحالي.
وأضاف بن يوسف أن الإسماعيلي يضم بين صفوفه مجموعه من أفضل اللاعبين، ولولا سوء الحظ الذي لازم الفريق في بداية الدوري، لتغير الوضع في جدول المسابقة.
وأبدى بن يوسف، سعادته بالفوز الذي تحقق على أسوان في الدوري، وأنه ساهم في تحقيق الفوز بإحرازه أحد هدفي المباراة.
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