شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض ثنائي فريق شباب الإسماعيلي للإصابة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض ثنائي فريق شباب الإسماعيلي، جمال ايتو، ومحمد طارق، للإصابة بكسر مضاعف، خلال مشاركتهما أمام بيراميدز، الأربعاء.
واصطدم الثنائي، ببعضهما في احدي الكرات، اثناء المباراة، مما ادي إلى تعرض ايتو، للإصابة بكسر في قصبة الساق، فيما تعرض محمد طارق، للإصابة بكسر في الترقوة.
وخسر الإسماعيلي من بيراميدز، بهدف للاشيء، مما دفع مجلس الإدارة، برئاسة إبراهيم عثمان لتجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمي.
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