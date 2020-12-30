شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الضامة تبعد شادي حسين عن مران سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عانى شادي حسين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، من بعض الآلام في العضلة الضامة، خلال مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو.
ولم يستكمل شادي حسين المران، وخضع للفحص الطبي تحت إشراف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي، الذي فضل إراحة اللاعب وعدم استكمال المران، حتى لا تتفاقم الإصابة.
ويستعد سيراميكا لمواجهة سموحة، في الثانية والنصف عصر السبت المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، التي يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيبها، برصيد 6 نقاط، جمعهم من الفوز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي.
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