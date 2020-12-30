شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يجمد مستحقات فريق الشباب بعد الخسارة من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تجميد مستحقات فريق الشباب مواليد 2001 بعد الخسارة من بيراميدز، الي اجل غير مسمي.

وخسر الإسماعيلي من بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر منافسات دورى الجمهورية.

وتوقف رصيد شباب الإسماعيلي، عند النقطة العاشرة ولايزال فى الصدارة متفوقا على بيراميدز الذى وصل للنقطة الثامنة فى المركز الثانى.

ويقود الإسماعيلي، احمد فوزي، ومعه اسلام كاظم مدرب عام، وحمام إبراهيم، مشرف عام علي الكرة.