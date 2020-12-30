شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينعى محمد ناجي المشرف على إصابات الملاعب بالنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بخالص التعازي لأسرة الدكتور محمد ناجي، المشرف على إصابات الملاعب بقطاع البراعم، والذي رحل عالمنا منذ ساعات قليلة. وأعرب المجلس والمدير التنفيذى والمدربين واللاعبين عن تعازيهم في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الراحل برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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