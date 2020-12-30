شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية لم تتذوق طعم الخسارة في الدوري.. وصراع رباعي علي لقب الهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انطلاق مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حافظت 4 أندية على نظافة سجلها من الهزائم هي أندية الأهلي والزمالك والجونة والمصري البورسعيدي.

ويعد الأهلي هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة كاملة بعد فوزه في ثلاث مباريات، وهي التي خاضها في البطولة، عكس باقي الفرق التي أهدرت نقاطًا سواء بالتعادل أو الهزيمة.

كما يعد الجونة هو النادي الذي حقق مفاجأة حتى الآن بعد تربعه على قمة المسابقة بـ11 نقطة، بعد خوضه 5 مباريات.

كما بقي فريق طلائع الجيش هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز خلال المباريات الأربع التي خاضهم في البطولة.

ويتشارك الرباعي والتر بواليا ومحمد شريف ومحمود كهربا وعمرو كمال صدارة هدافي الدوري بـ3 أهداف.