شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. شيكابالا يجدد تعاقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عقده الجديد مع نادي الزمالك، في حضور المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك.

وقام شيكابالا بالتوقيع لنادي الزمالك على بياض، ولم يشترط أي مبالغ مالية أو مدة العقد، وذلك تقديرا للنادي الذي تربى به ويعشقه.

الجدير بالذكر أن شيكابالا كان يمتلك عرضًا من أحد الأندية السعودية، لكنه فضل البقاء في القلعة البيضاء.