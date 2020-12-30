شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي.. ليفربول 0 - 0 نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي ريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب سانت جيمس بارك. ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الـ15 برصيد 18 نقطة. أبرز تفاصيل اللقاء الدقيقة 13.. كالوم ويلسون يسدد كرة يبعدها الحارس أليسون بيكر ببراعة ويمنع فرصة هدف لنيوكاسل الدقيقة 15.. تصويبة قوية من جيمس ميلنر لكن الحارس كارل دارلو يمسك بالكرة الدقيقة 18.. تسديدة قوية من أندري يدلين تمر بجوار القائم الأيمن لليفربول الدقيقة 34.. أخطر فرص اللقاء عن طريق محمد صلاح بعدما تلقى كرة طولية في مواجهة المرمى لكنه سددها تصطدم في الدفاع وتتحول لركنية نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي الدقيقة 65.. محمد صلاح يهدر فرصة هدف بعدما تلقى كرة بينية وراوغ المدافع وسدد بجوار المرمى الوضع في مصر

اصابات 135,233

تعافي 111,040

وفيات 7,520

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